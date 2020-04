Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a decis ca sportivii care si-au asigurat deja biletul pentru Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo sa ramana calificati la evenimentul amanat pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Sportivii, organizatiile sportive nationale si federatiile sportive nationale si internationale au reactionat cu tristete sau usurare la vestea ca Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate marti cu un an din cauza pandemdiei de coronavirus, transmite Reuters. Competitia polisportiva…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa, Cristinel Romanescu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca in situatia in care pandemia de coronavirus continua, amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo este oportuna. "Deja toti sportivii sunt acasa, ei nu se mai pot antrena corespunzator…

- Comitetul Olimpic Brazilian (COB) a cerut, sambata, suspendarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, propunand ca marele eveniment polisportiv sa aiba la aceleasi date in 2021, transmite Reuters.Sportivii sunt ingrijorati in prezenti ca nu vor fi…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca a participat la o videoconferinta cu presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, si cu presedintii comitetelor olimpice nationale din Europa, iar decizia luata este…

- Comitetul International Olimpic (CIO) va urma ''recomandarile'' Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru a decide o eventuala amânare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, prevazute la vara, a anuntat presedintele instantei olimpice, germanul Thomas Bach, citat de AFP.''Vom…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei este la un singur pas de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins Italia cu scorul de 3-0, miercuri seara, la turneul preolimpic de la Gondomar (Portugalia). Punctele tricolorelor au fost aduse de perechea Elizabeta Samara/Daniela Monteiro…