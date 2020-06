Coronavirus Spania: Vânzările de vin spaniol au scăzut cu aproape 40% în primul semestru Vânzarile de vin spaniol, al treilea cel mai mare producator din lume, au scazut în medie cu 38,7% în prima jumatate a anului din cauza impactului pandemiei coronavirusului, potrivit unui studiu publicat miercuri de Federația Spaniola a Vinului (FEV), potrivit AFP.



Companiile viticole se așteapta ca cifra de afaceri sa scada cu o medie de o treime pe întregul an 2020, potrivit sondajului realizat de FEV în rândul membrilor sai.



În prima jumatate a anului, cele mai mici companii (mai puțin de zece angajați) au suferit cel mai mult (-54%),

Sursa articol: hotnews.ro

