Coronavirus: Spania relaxează treptat măsurile de izolare de la jumătatea lunii mai Guvernul spaniol are in vedere o incetare lenta si graduala incepand de la jumatatea lunii mai a masurilor de izolare si a restrictiilor de circulatie impuse in urma cu aproape sase saptamani pentru a frana extinderea epidemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez in fata parlamentului de la Madrid, relateaza agentia EFE.



Seful executivului de la Madrid a anuntat inceperea unei relaxari flexibile a acestor masuri, subliniind insa ca trebuie evitati pasii gresiti.



''Vom face pasi inainte sau inapoi in functie de cum se comporta pandemia'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

