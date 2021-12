Stiri pe aceeasi tema

- Aceeasi va fi si durata carantinei pentru cei aflati in contact apropiat cu persoane la care s-a confirmat infectia. Decizia ministerului sanatatii de la Madrid a fost luata in ciuda numarului record de noi infectari. Ministrul sanatatii, Carolina Drias, si sefii regionali ai sistemului sanitar au fost…

- Franta a stabilit miercuri un nou record de contaminari cu COVID-19, depasind pentru prima data pragul de 200.000 de cazuri in 24 de ore, potrivit cifrelor publicate de ministrul Sanatatii, relateaza AFP. Aproximativ 208.000 de cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore pe teritoriul francez,…

- India are in prezent 244 de cazuri active de infectari cauzate de Omicron, in timp ce alte 114 persoane infectate cu aceeasi varianta a noului coronavirus au fost intre timp tratate si externate, a anuntat Ministerul indian al Sanatatii.Mumbai, principalul centru financiar al Indiei, a adoptat restrictii…

- "Purtarea mastii sanitare redevine obligatorie in exterior", au anuntat reprezentantii Guvernului spaniol intr-un comunicat.Textul nu precizeaza data la care va intra in vigoare aceasta masura, insa o sedinta extraordinara a Consiliului de Ministri a fost convocata joi pentru a aproba acest decret,…

- Guvernul spaniol a decis marti ca purtarea mastii sanitare sa redevina obligatorie în exterior, în contextul în care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut puternic în ultimele zile si a atins un record de aproape 50.000 de cazuri într-un interval de 24 de ore, conform…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Slovacia a raportat vineri cel mai mare numar de infectari zilnice cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei de COVID-19, informeaza Agerpres.Potrivit statisticilor publicate vineri, in aceasta tara, care are o populatie de 5,5 milioane de locuitori, 15.278 de persoane au fost confirmate pozitiv…

- Germania a inregistrat sambata cea mai ridicata rata a infectarilor cu Covid-19 de la jumatatea lunii mai, atingand pentru ultimele sapte zile pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori. Pana in luna august, acest prag era stabilit ca limita pentru introducerea unui lockdown strict, relateaza Reuters.…