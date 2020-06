Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai lovite țari de coronavirus, Spania, o națiune dependenta de turism, reduce gradual restricțiile, deși a menținut-o pe cea privind carantinarea vizitatorilor, menita sa previna un al doilea val al epidemiei.”Este perfect logic sa planuiești o vacanța de vara pentru a…

- Spania nu isi va deschide granitele pentru turistii straini mai devreme de luna iulie, a anuntat sambata premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite agentia DPA.''Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta'' pentru a preveni raspandirea noului…

- Adelina și Bogdan au plecat cu autorulota prin Europa anul trecut, iar pademia de coronavirus i-a blocat in Spania. S-au cunoscut acum mai bine de zece ani, dar niciunul nu credea atunci ca vor ajunge impreuna și, in niciun caz, ca iși vor lua inima in dinți și vor pleca pe roți prin toata Europa. Lucrau…

- Pandemia de coronavirus a provocat decesul a peste 240.000 de persoane la nivel global, dintre care peste 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia primelor cazuri de infectare in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale.In total, 240.231 de decese au fost inregistrate…

- Agentia pentru citit (The Reading Agency), care promoveaza beneficiile lecturii, a realizat un studiu in care au fost intervievati peste 2.000 de tineri din Marea Britanie cu prilejul Zilei Internationale a Cartii, conform penguin.co.uk. Potrivit cercetarii, 31 la suta dintre persoane au declarat…

- Muntenegru a raportat primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau si a inchis granitele. Pacientele sunt doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters. Muntenegru era singura țara din Europa…

- Spania a instituit carantina la nivel național din cauza raspandirii cu o viteza inimaginabila a virusului care a facut prapad, COVID-19. In ultimele 24 de ore, alte o mie de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, numarul total depașind 8.000. Persoanelor infectate cu noul coronavirus se apropie…

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…