Coronavirus: Spania încearcă să îşi reactiveze turismul în contextul respectării normelor de siguranţă sanitară Spania, o mare putere mondiala in domeniul turismului, incearca sa reactiveze acest sector fundamental pentru dezvoltarea sa socio-economica, paralizat timp de trei luni in contextul pandemiei de coronavirus si care se confrunta totodata cu provocarea reprezentata de necesitatea respectarii normelor de siguranta sanitara, relateaza joi EFE.



La inceputul verii, guvernul spaniol redeschide frontierele cu spatiul european Schengen pe 21 iunie (cu Portugalia si alte tari de la 1 iulie). Duminica aceasta se incheie starea de alarma, care a fost declarata in 14 martie, si rezidentii vor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

