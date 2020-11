Spania va impune, incepand cu 23 noiembrie, calatorilor internationali provenind din ''tari cu risc'' prezentarea unui test PCR cu rezultat negativ pentru noul coronavirus, nu mai vechi de 72 de ore, a anuntat miercuri Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit AFP.



Aceasta masura se va aplica ''in punctele de intrare'' in tara, respectiv aeroporturi si porturi, frontierele terestre nefiind in acest moment nevoite sa se supuna unor controale precum cele din primul val al pandemiei.



''Agentiile de turism, operatorii turistici si companiile…