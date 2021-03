Coronavirus: Spania cere testarea PCR pentru intrarea din Franţa Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca la intrarea din Franta pe cale terestra va fi necesara prezentarea unui test negativ la coronavirus, efectuat prin metoda PCR cu maximum 72 de ore inainte, transmite AFP.



Masura va intra in vigoare de marti. Sunt exceptati doar copiii cu varste pana la sase ani.



Conform Jurnalului Oficial al guvernului de la Madrid, se accepta si testele TMA sau altele bazate pe tehnici moleculare echivalente.



Este prima oara cand Spania impune o astfel de restrictie la frontiera terestra respectiva, mentioneaza AFP.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

