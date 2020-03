CORONAVIRUS. Spania cere ajutorul NATO din cauza coronavirusului Autoritațile spaniole au cerut deja ajutorul armatei țarii in lupta cu epidemia. Militarii au intervenit, de exemplu in aziluri de batrani, dupa ce s-au semnalat zeci de decese in mai multe astfel de institutii, in special la Madrid si in provincia Castilla - La Mancha din centrul Spaniei. Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Sanatatii, numarul total de cazuri confirmate a crescut cu 20% de luni pana marti si se apropie de 40.000, pe masura ce autoritatile inmultesc testele. In fata lipsei de echipamente, armata spaniola a cerut NATO 500.000 de teste rapide pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

