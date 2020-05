Coronavirus: Spania anunţă reluarea turismului internaţional în iulie (vicepremier) Vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabila cu masurile de relaxare, a estimat ca reluarea in conditii de siguranta a turismului international in Spania va avea loc in luna iulie, relateaza joi EFE.



Intr-un interviu acordat EFE, Ribera a avertizat ca o deschidere prematura masiva ar fi "o lipsa de responsabilitate" care ar putea pune in pericol populatia locala.



"Trebuie sa avem mare grija ca cei care intra in tara sa nu riste niciun pericol, deoarece vin intr-o destinatie sigura, si in acelasi timp sa nu constituie un risc pentru populatia locala (...) Ideea este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

