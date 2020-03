Stiri pe aceeasi tema

- Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus, dupa doua zile in care exista o usoara ameliorare. Au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.249 de cazuri noi confirmate de imbolnavire. Sambata, in cea mai neagra zi a sa, Italia inregistrase 793…

- Spania a raportat marti un nou record de decese cauzate de coronavirus intr-o zi, cu 514 noi morti inregistrati in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica bilantul total la 2.696, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit AFP si Reuters.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut…

- Iranul a anuntat marti decesul a inca 122 de persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul oficial al victimelor epidemiei de COVID-19 ajungand la 1.934, transmite AFP.Republica islamica este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, alaturi de China, Italia si Spania. Tot…

- Autoritatile iraniene au anuntat luni 127 de noi decese provocate de COVID-19, ceea ce aduce bilantul oficial al epidemiei de coronavirus din aceasta tara, una dintre cele mai afectate dupa China, Italia si Spania, la 1.812 de morti, informeaza AFP si Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Coreea de Sud a raportat miercuri 516 cazuri noi de coronavirus, la o zi dupa atingerea unui nivel record caare l-a determinat pe președintele țarii sa declare un razboi agentului patogen, relateaza Reuters. Noile cazuri duc la totalul cazurilor din Coreea de Sud la 5.328, cu 32 de decese, cea…

- ​China a raportat un numar de cazuri noi de coronavirus ușor crescut fața de ziua anterioara (433 fața de 406) și 29 de decese, cel mai redus bilanț al morților de dupa 28 ianuarie, potrivit Reuters. Epidemia continua, insa, sa se raspandeasca in alte țari. In Coreea de Sud au aparut miercuri 334 de…