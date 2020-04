Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Madrid considera ca in Spania epidemia de COVID-19 se afla in ''marjele de control'' si ca sistemul sanitar al acestei tari are capacitatea de a reactiona in fata ''oricarei reizbucniri'' a imbolnavirilor, potrivit ministrului spaniol al sanatatii, Salvador Illa, relateaza luni agentia…

- Presedintele Klaus Iohannis, a avut, joi, o convorbire telefonica cu presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, pe tema crizei provocate de coronavirus si a transmis condoleante pentru pierderile de vieti omenesti inregistrate in Spania. Vineri seara, Palatul Cotroceni va fi iluminat…

- Numarul cazurilor inregistrate in Spania a crescut, in doar 24 de ore, la 33.089 de la 28.572 de cazuri duminica. Acest lucru inseamna ca angajații din domeniul sanitar reprezinta aproximativ 12% din totalul persoanelor infectate. Bilanțul deceselor a ajuns la 2.182, dupa ce 462 de persoane au murit…

- Finlanda declara stare de urgenta pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus, urmand ca scolile sa fie inchise, iar vizitele la caminele pentru varstnici si deplasarile la institutii sa fie interzise, transmite dpa. Prim-ministrul Sanna Marin a declarat ca programul in 19 puncte, ce va fi aprobat…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…

- Guvernul Spaniei a anuntat astazi ca va lua masuri si va inchide toate restaurantele, barurile, scolile si universitatile ca parte a starii de urgente nationale ce va dura doua saptamani, transmite CNBC, scrie Mediafax.Spania a luat aceleasi masuri necesare precum Italia din cauza epidemiei…

- Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, in urma Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), ca școlile vor fi inchise in perioada 11-22 martie. Pe de alta parte, conform Antena 3, a fost confirmata infectarea cu coronavirus la o persoana din județul Buzau. Vom reveni cu informații…