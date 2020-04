Stiri pe aceeasi tema

- Spania a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 605 noi decese, cea mai scazuta cifra raportata dupa data de 24 martie, potrivit Ministerului Sanatatii, citat de cotidianul El Pais. Numarul noilor contagieri este 4.576, cu 3% mai mult decat in ziua precedenta, dar care reprezinta cea mai mica…

- COVID-19. Spania anuntase marti 743 de decese, iar bilantul de miercuri indica 14 morti in plus, asadar bilantul ultimelor 24 de ore este de 757 de morti. De la inceputul pandemiei, 14.555 de persoane au murit in Spania, numarul celor infectati este de 146.690, iar cel al celor vindecati este…

- Spania a inregistrat duminica 838 de noi decese in ultimele 24 de ore, cea mai mare cifra de pana acum, informeaza cotidianul El Pais, care citeaza date furnizate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, informeaza Agerpres. Sambata, 5.690 de oameni isi pierdusera viata in Spania din cauza COVID-19,…

- Ministerul Sanatatii a mai precizat ca a inregistrat 8.189 de noi cazuri pozitive, totalul fiind de 72.248. Spania este tara care a inregistrat al doilea cel mai mare numar de decese si a patra ca numar de cazuri confirmate.

- Spania a raportat marti un nou record de decese cauzate de coronavirus intr-o zi, cu 514 noi morti inregistrati in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica bilantul total la 2.696, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit AFP si Reuters.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut…

- Guvernul spaniol a decis joi inchiderea tuturor hotelurilor si spatiilor de cazare turistice si a promis implementarea unor masuri speciale in azilele de batrani, dupa o crestere dramatica a numarului de noi cazuri de coronavirus si decese. Peste 1.

- Spania a inregistrat 1.002 decese din cauza coronavirusului si 19.980 de cazuri confirmate de contagiere, potrivit ultimelor date difuzate vineri de Ministerul Sanatatii, transmite EFE, care noteaza ca, intr-o perioada de 24 de ore, s-au inregistrat 235 de decese, in crestere cu 30%, noteaza Agerpres.…

