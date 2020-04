CORONAVIRUS. Spania a înregistrat 683 de decese în ultimele 24 de ore In total, in Spania, au murit 15.238 de persoane din cauza coronavirusului, fiind una dintre cele mai afectate țari din lume. Citește și:COVID-19. Spania a inregistrat 757 de noi decese, numarul mortilor a crescut pentru a doua zi consecutiv Autoritatile din regiunea Madrid, cea mai afectata din tara, au recunoscut miercuri faptul ca numarul deceselor din cauza coronaviruslui in azile de batrani din regiune ar putea fi de cinci ori mai mare decat bilantul oficial, care nu inregistreaza aproape 3.500 de victime, netestate. In tara, au fost confirmate peste 5.700 de persoane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

