- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 7.503 morti in Italia, cu 683 de decese in plus fata de marti, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 74.386, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene.

- COVID-19. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus este de 27.017 de cazuri, a transmis Alireza Vahabzadeh pe Twitter. Presedintele iranian Hassan Rouhani a sugerat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 s-ar putea inaspri, anuntand apropiata aplicare de 'noi restrictii',…

- Ziarul Unirea DEZASTRUL produs de COVID-19 in Italia ia proporții: Inca 743 de morți, in ultimele 24 de ore, duc bilanțul la 6.820 de decese DEZASTRUL produs de COVID-19 in Italia ia proporții: Inca 743 de morți, in ultimele 24 de ore, duc bilanțul la 6.820 de decese Bilantul epidemiei de COVID-19 din…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.820 de morti in Italia, cu 743 de decese in plus fata de luni, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 69.176, au anuntat marti seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.825 morti in Italia, cu 793 de decese in plus fata de vineri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 53.578, au anuntat sambata seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat sambata seara ca bilantul epidemic…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid, potrivit Mediafax.Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926,…

- Autoritatile iraniene au anuntat vineri 149 de decese suplimentare provocate de COVID-19, bilantul oficial ajungand astfel la 1.433 de morti in Iran, una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. Potrivit ministrului adjunct al Sanatatii, Alireza…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.405 morti in Italia, cu 427 de decese in plus fata de miercuri. Numarul total al persoanelor infectate este de 41.035, au anuntat joi seara autoritatile italiene.