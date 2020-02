Coronavirus: Sosirea persoanelor evacuate din Wuhan generează proteste în Ucraina Autoritațile ucrainene au trimis joi blindate și poliția într-o localitate care va gazdui circa 70 de ucraineni și straini evacuați din China, din cauza protestelor localnicilor care se tem de propagarea noului coronavirus, scrie AFP.



Un avion care transporta 45 de ucraineni și 27 de cetațeni din alte țari din Wuhan, epicentrul epidemiei, a efectuat o scurta escala la Kiev înainte de a ateriza la Harkov la sfârșitul dimineții.



Pasagerii trebuiau ulterior transportați cu un autobuz spre mica localitate Novi Sanjary (regiunea Poltava, centru) pentru a fi plasați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

