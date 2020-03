Stiri pe aceeasi tema

- SCM Zalau urma sa efectueze la finalul acestei saptamani a doua deplasare consecutiva a returului, pentru a evolua pe terenul celor de la Viitorul Selimbar. Dupa comunicatul dat cu privire la desfasurarea partidelor fara spectatori, Federatia Romana de Fotbal a emis joi dimineata un nou comunicat, suspendand…

- Federatia Romana de Fotbal a decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind...

