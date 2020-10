Coronavirus. Sondaj cu rezultate surprinzătoare în Marea Britanie. 86% dintre infectaţi nu au prezentat simptomele principale ale Covid Peste 80% dintre persoanele care au avut rezultate pozitive la testele anti-Covid nu au prezentat niciunul dintre simptomele esențiale ale bolii in ziua in care au facut testul, spun cercetatorii. In loc sa ii bucure, constatarea a nascut temerea ca viitoarele focare Covid-19 vor fi greu de controlat, in aceste conditii fiind dificil de prevenit „transmisia silențioasa", in special in universitați și la locuri de munca cu risc ridicat, cum ar fi fabricile de procesare a carnii. Cercetatorii de la UCL au afirmat ca 86,1% dintre persoanele infectate nu au prezentat niciunul dintre principalele… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

