Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze. "Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul…

- Alexandru Rafila, Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca noul coronavirus are șanse sa ajunga și in Romania, dar ca nu trebuie sa ne panicam. Asta pentru ca deja au fost impuse resticții persoanelor care ajung din zona afectata la noi in…

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi seara, pentru Mediafax, ca Gabriela Firea a ajuns sa puna gaj la ANAF cladirile și o parte din autobuzele Societații de Transport București (STB), Primaria Capitalei fiind in incapacitate de plata.”Gabriela Firea, care este un comunicator…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata marti dimineata incepand cu ora 10.00 pe Soseaua Virtutii, in statia Pod Ciurel, sens capat de linie Piata Presei, din cauza unui autoturism ramas suspendat pe linie, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti pe Twitter. Tramvaiele…

- Liniile de tramvai 1, 10 și 41 vor funcționa toata noaptea de Revelion, fiind acoperite, astfel, cele mai solicitate zone din Capitala, informeaza Societatea de Transport București. Calatorii vor avea la dispoziție și autobuzele tuturor liniilor de noapte.„In noaptea de Revelion, STB SA va…

- Liniile de transport public vor functiona cu programul adaptat unei zile de duminica in zilele de 25 si 26 decembrie, informeaza marti Societatea de Transport Bucuresti (STB), potrivit Agerpres. In plus, pentru accesul publicului in siguranta la "Targul de Craciun Bucuresti", vehiculele liniilor…

- „Tramvaiul colindelor” va circula prin Bucuresti in perioada 14 decembrie 2019 – 3 ianuarie 2020. Un eveniment socio-cultural, „Tramvaiul colindelor” este organizat de sarbatorile de iarna de Primaria Capitalei si Societatea de Transport Bucuresti. Astfel, timp de trei saptamani, pe traseul liniei 1,…

- CFR Calatori va pune in circulatie, incepand cu data de 15 decembrie 2019, zilnic, o pereche de trenuri pe ruta Oravita - Anina, pentru a raspunde cererilor pasagerilor/turistilor si autoritatilor locale, informeaza compania printr-un comunicat remis.Trenurile vor circula dupa urmatorul program:…