Coronavirus: Slovacia prelungeşte starea de urgenţă până pe 19 martie Parlamentul Slovaciei a aprobat vineri prelungirea starii de urgenta in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza dpa.



Dupa o dezbatere in plen ce s-a desfasurat cu intermitente incepand de miercuri, o larga majoritate a parlamentarilor a votat in favoarea motiunii guvernului de prelungire a starii de urgenta.



Starea de urgenta, care a fost declarata la 1 octombrie si de atunci a fost prelungita de mai multe ori in Slovacia, va fi valabila acum pana pe 19 martie.



Alaturi de alte prevederi, starea de urgenta permite recrutarea si transferul fortat al lucratorilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

