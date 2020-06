Coronavirus: Slovacia permite libera circulaţie din şi spre 16 ţări europene 'sigure', pe lângă vecinii vestici Slovacia va permite libera circulatie din si spre alte 16 state europene, pe langa vecinele sale Cehia, Austria si Ungaria, incepand de miercuri, 10 iunie, de cand nu va mai fi obligatorie nici purtarea mastilor in spatiile deschise, a declarat marti prim-ministrul Igor Matovici, anuntand noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite Reuters. De miercuri, nu vor mai exista restrictii pentru persoanele venite din Germania, Liechtenstein, Elvetia, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Norvegia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat ca urmeaza sa deschida frontierele - incepand de la 15 iunie -, fara sa impuna teste de covid-19 la intrarea in tara sau carantina, si o reluare a zborurilor catre Atena si Salonic. Atena urmeaza sa primeasca turisti, de la jumatatea lunii din 29 de tari, inclusiv din Romania. Celelalte…

- Slovacia va permite libera circulatie din si spre alte 16 state europene, pe langa vecinele sale Cehia, Austria si Ungaria, incepand de miercuri, 10 iunie, de cand nu va mai fi obligatorie nici purtarea mastilor in spatiile deschise, a declarat marti prim-ministrul Igor Matovici, anuntand noi masuri…

- O asociatie sustinuta de Comisia Europeana a intocmit o lista cu regiuni turistice, in care riscul de imbolnavire de COVID-19 este considerat redus. Aici se gasesc destinatii din Grecia, Portugalia, Croatia, Muntenegru, Polonia, Malta, Finlanda, Georgia, Austria, Slovenia, Lituania, Letonia, Finlanda…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza Deutsche Press Agentur.Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia,…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat. Potrivit Eurostat, Produsul Intern Brut al Romaniei a fost in 2019…

- Eurostat: Romania a depașit Cehia și Portugalia la valoarea PIB-ului, in 2019. Un sfert din avuția UE a fost generata de Germania Produsul Intern Brut al UE a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in…

- Un numar de opt state membre UE, printre care si Romania, au cerut Comisiei Europene sa sprijine firmele de transport rutier afectate de pandemia de coronavirus si de asemenea sa opreasca lucrul la o reforma destinata sa imbunatateasca conditiile de lucru ale soferilor de camion, care in opinia celor…

- PRECIZARI DE PRESA Cu privire la decizia autoritatilor americane referitoare la suspendarea intrarii pe teritoriul SUA a unor persoane care prezinta riscul transmiterii infectiei cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Autoritatile americane au luat decizia ca, incepand…