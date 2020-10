Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul slovac va interzice de marti reuniunile cu peste sase persoane din diferite familii din cauza unei cresteri rapide a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres.Decizia se adauga unei serii de masuri dispuse duminica pentru a opri raspandirea…

- Slovacia cere intervenția forțelor armate in gestionarea prevenirii raspandirii noului coronavirus, in condițiile in care autoritațile sanitare nu mai fac fața valului de infecții noi, scrie Agerpres.Numarul de contaminari creste rapid in Slovacia, in pofida faptului ca aceasta tara a decretat stare…

- Guvernul slovac a aprobat miercuri instituirea starii de urgenta incepand de joi, 1 octombrie, ca reactie la cresterea numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat premierul Igor Matovic pe Facebook, transmit Reuters si agentia slovaca TASR. Ludovic Orban, ingrijorat de numarul RECORD…

- In urma unei intruniri a Cabinetului, Guvernul francez urmeaza sa prezinte astazi introducerea unor restrictii mai dure pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, au anuntat BFM TV si ziarul Le Parisien. Printre masurile planificate se numara interdictia intrunirilor de mai mult de zece persoane,…

- Guvernul aproba luni hotararea privind prelungirea starii de alerta incepand cu 15 septembrie, stabilind mai multe masuri in privinta procesului de votare din 27 septembrie, printre care permiterea mitingurilor electorale si a demonstratiilor in limita a 100 de persoane, cu respectarea regulilor de…

- Adunarile la care participa mai mult de sase persoane vor fi interzise incepand de luni in Anglia, o masura ce vizeaza combaterea epidemiei de coronavirus, care inregistreaza o crestere rapida in Regatul Unit al Marii Britanii, mai ales in randul tinerilor, a anuntat Guvernul de la Londra, citat de…

- „Guvernul statului Bihar a decis o plasare in izolare de cincisprezece zile, intre 16 si 31 iulie", a precizat pe Twitter viceministrul sef al statului Bihar, Sushil Kumar Modi. Aceasta plasare in izolare este pana acum cea mai vasta ordonata la nivel local in India, de la ridicarea restrictiilor la…