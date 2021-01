Coronavirus: Slovacia înăspreşte măsurile pentru a preveni răspândirea epidemiei Autoritatile din Slovacia impun restrictii mai dure chiar din prima zi a anului pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, informeaza dpa. Astfel, sunt interzise intrevederile intre familii, conform masurii care intra in vigoare pe 1 ianuarie, in urma deciziei adoptate de guvern dupa o sedinta speciala, potrivit agentiei de stiri TASR. Totodata, locuitorii vor putea sa paraseasca districtele numai din motive exceptionale. "Din pacate, oamenii se viziteaza unii pe altii foarte mult, iar spitalele nu mai fac fata", a declarat premierul Igor Matovic. Conform altor reglementari, hotelurile nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

