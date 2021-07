Coronavirus:Slovacia a adoptat o lege care permite folosirea certificatului de vaccinare ca bilet de intrare in magazine si alte spatii

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit in Slovacia ca bilet de intrare in magazine si in locatiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminica de parlamentul de la Bratislava, relateaza agentia DPA. Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea…

- Au fost proteste violente anti-restricții in Slovacia. Sute de manifestanți au atacat sediul Parlamentului de la Bratislava. Protestatarii sunt nemultumiti de un proiect de lege care prevede accesul in spatii publice pentru persoanele vaccinate si restrictii pentru cele nevaccinate, potrivit Realitatea…

- Echipa naționala de cadeți a Romaniei, alcatuita din jucatori nascuți in anii 2004 și 2005, a disputat la sfarșitul saptamanii trecute, la Bratislava, doua meciuri de pregatire impotriva reprezentativei similare a Slovaciei. „Tricolorii”, cu nu mai puțin de opt handbaliști de la CSU din Suceava in echipa,…

- AirCar, mașina-aeonava hibrida proiectata de compania Klein Vision a finalizat cu succes marți un zbor de 35 de minute intre aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava, Slovacia, informeaza BBC.Stefan Klein, fondator și CEO al companiei Klein Vision, a declarat ca mașina poate zbura aproximativ…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de joi, romanii care calatoresc in Cipru si nu au un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, facut cu maximum 72 de ore inainte de calatorie. Copiii de pana la 12 ani sunt exceptati de…