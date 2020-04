CORONAVIRUS, situația PE JUDEȚE, la 19 aprilie Pana astazi, 19 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.746 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.892 au fost declarate vindecate și externate, 434 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 328 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 256 de pacienți. Situația in ziua anterioara poate fi citita dand click AICI. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica: Nr. crt.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.418 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate și externate, 417 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 17 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.067 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.508 au fost declarate vindecate și externate, 400 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 16 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.707 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate și externate, 387 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate, iar 332 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.633 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 914 au fost declarate vindecate și externate, iar 318 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- In Romania au fost confirmate, pana astazi, 5.990 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, cu 523 de cazuri mai multe decat in urma cu 24 de ore. In Timiș, conform Institutului Național de Sanatate Publica, numarul acestora ajunge la 275, cu 37 mai multe decat vineri. Conform Grupului de Comunicare…

- Pana astazi, 5 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Pana astazi, 4 aprilie, ora 12.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.613 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…