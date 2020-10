Stiri pe aceeasi tema

- Situatia din Germania este "extrem de grava" in contextul relansarii epidemiei de COVID-19, a avertizat joi autoritatea sanitara de referinta, care cere respectarea masurilor de protectie pentru a opri raspandirea contaminarilor, relateaza AFP, citata de AGERPRES."Situatia a devenit global…

- Pentru a ține sub control pandemia, Germania se confrunta cu un „test de caracter”. Anuntul a fost astazi de ministrul sanatații german, Jens Spahn. Autoritațile germane au inregistrat cel mai mare numar de noi infecții cu coronavirus dupa luna aprilie, potrivit Reuters. Oamenii trebuie sa pastreze…

- Potrivit specialistilor in sanatate, mastile devin „vulnerabile" in anotimpul ploios. "Ar fi utile unele sfaturi clare. Maștile trebuie inlocuite in mod regulat și mai ales pe timp de ploaie", spune Tim Spector, profesor de epidemiologie genetica la Kings College London, pentru The Times. …

- "Avand in vedere acest context special, dar și pentru buna organizare in striinatate a alegerilor parlamentare in 6 decembrie, am transmis inca din luna iunie instrucțiuni misiunilor Romaniei in strainatate sa contacteze autoritațile straine competente din țarile de reședința in vederea evaluarii…

- Situația alarmanta in Germania, dupa ce miercuri a fost raportata cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta…

- Statele Unite a stabilit un nou record sambata, avand acum peste 5 milioane de persoane infectate, potrivit Reuters. Tara a inregistrat peste 160.000 de decese, aproape un sfert din totalul lumii. Totusi, Dr. Anthony Fauci a oferit speranta ca pana la sfarsitul anului ar putea fi disponibil un vaccin…

- Pe aeroportul Tegel din Berlin a inceput miercuri testarea pe scara larga a pasagerilor pentru depistarea coronavirusului, relateaza Reuters. Masura va fi aplicata de saptamana viitoare, obligatoriu si gratuit, pe toate aeroporturile din Germania. La Tegel au fost rezervate doua incaperi pentru testare.…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) au atentionat, ieri, asupra scaderii numarului de romani testati si diagnosticati cu hepatite in ultimele luni, dar si in ceea ce privesti procentul mic al pacientilor care au intrat pe tratament comparativ cu alti ani. Solicitarea survine…