- Inca cinci persoane infectate au decedat in acest timp, aducand la 34 bilantul deceselor provocate de noul coronavirus.Pana in prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus in Italia s-au vindecat, dar alte 140 se afla la terapie intensiva.Angelo Borrelli a precizat ca 41% dintre persoanele…

- "Tanarul este foarte putin simptomatic, are o usoara faringita, pentru a fi mai clar, are o usoara roseata in gat. Pentru asta, evident, ramane in izolare la \"Matei Bals\" timp de 14 zile si i se va acorda tratament simptomatic impotriva durerii, antiinflamator", a afirmat Costache la B1 TV.Costache…

- Bilantul cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns miercuri la 357 de imbolnaviri, dintre care patru sunt copii. Pana acum, 11 persoane au murit, iar o persoana s-a vindecat. Cele mai multe cazuri confirmate sunt in Lombardia, unde numarul lor a ajuns la 259, Veneto cu 59 de cazuri,…

- Parlamentul European le-a recomandat membrilor sai de personal sa 'ramana acasa in autoizolare' daca in ultimele 14 zile au calatorit in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, transmite marti Reuters. Intr-un e-mail trimis luni seara, angajatii sunt sfatuiti sa nu vina la Parlamentul…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit in Italia 200. Cele mai multe cazuri sunt in Lombardia - 165. Italia se afla pe locul trei in lume la numarul de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud, potrivit Mediafax.Numarul imbolnavirilor cu coronavirus a…

- Dupa ce trei persoane au murit și alte 155 au fost diagnosticate cu noul coronavirus, in Italia, toti pasagerii care vor intra in Romania pe fluxul destinat zborurilor charter vor fi obligati sa completeze un scurt chestionar. Pasagerii care ajung pe aeroporturile din Romania, din zonele afectate de…

- Numarul de infecții cu coronavirus in Italia a depașit 100, dupa ce duminica au fost confirmate 44 de cazuri noi, scrie CNN.Potrivit CNN, majoritatea cazurilor sunt concentrate in regiunile nordice din Lombardia (89 de cazuri), Veneto, Emilia Romagna și Piemonte, informeaza mediafax.ro.…

- Tot mai multe cazuri de coronavirus in Italia. Pana in momentul de fața au fost afectate 79 de persoane din cinci regiuni: 54 se afla in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 in Lazio și un caz in Piemont.