Coronavirus: Situaţia actualizată a cazurilor de COVID-19 în statele vecine României Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns joi la 422, in crestere cu 23 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. In spitalele bulgare sunt internati 207 pacienti cu COVID-19, dintre care 18 se afla la terapie intensiva. Cele mai multe cazuri de infectare sunt la Sofia (254), Plovdiv (26), Varna si Burgas (cate 20). Foto: (c) Dimitar Kyosemarliev / REUTERS Guvernul de la Sofia a decis miercuri sa propuna parlamentului prelungirea pana la 13 mai a starii de urgenta introduse in luna martie pentru a limita raspandirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

