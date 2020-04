Coronavirus: Singapore închide timp de o lună toate activităţile, cu excepţia celor esenţiale, după o înmulţire a cazurilor de infectare Autoritatile din Singapore au anuntat vineri inchiderea scolilor si a majoritatii locurilor de munca timp de o luna, in cadrul masurilor mai stricte ce vizeaza stoparea recentei cresteri a numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters.



Singapore a fost laudat pe plan international pentru batalia purtata timp de doua luni impotriva coronavirusului, in care a evitat insa sa impuna restrictiile de deplasare devenite tot mai frecvente in lume.



Cu toate acestea, autoritatile au declarat ca recordurile de noi infectari consemnate in aceasta saptamani, care au urcat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in ultimele doua saptamani, presa locala a primit informații despre numarul de cazuri COVID-19 confirmate din fiecare județ al țarii. Și asta nu pentru ca autoritațile și-au schimbat de buna-voie strategia de comunicare, ci forțate dupa ce un jurnalist a facut publica o situație statistica…

- Autoritatile sanitare din China au inceput miercuri sa raporteze cazurile asimptomatice de infectare cu SARS-CoV-2, in efortul de a linisti temerile publicului ca unii oameni ar putea raspandi in continuare virusul fara sa stie ca sunt infectati, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Autoritatile sanitare din China au inceput miercuri sa raporteze cazurile asimptomatice de infectare cu SARS-CoV-2, in efortul de a linisti temerile publicului ca unii oameni ar putea raspandi in continuare virusul fara sa stie ca sunt infectati, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate,…

- Numarul de contaminari a crescut cu 4.615 comparativ cu ziua precedenta, in timp ce cel al deceselor a urcat cu 128.Potrivit lui Lothar Wieler, presedintele Institutului Robert Koch din Germania (RKI), rata mortalitatii actuale din Germania, de 0,8%, va creste.Robert Koch a declarat astazi, intr-o conferința…

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters.

- Numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in Spania a depasit 10.000, iar cel al deceselor cauzate de acest coronavirus a ajuns la 491, a anuntat marti seful Centrului de alerte si urgente sanitare spaniol, Fernando Sinon, transmit EFE, Reuters si AFP potrivit Agerpres. Oficialitatea spaniola…

- Autoritatile din Singapore vor interzice incepand de luni intrarea sau tranzitarea acestui teritoriu in cazul persoanelor care au fost in Italia, Franta, Spania si Germania in ultimele 14 zile, a indicat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. Decizia a fost luata in cadrul masurilor…

- China a anuntat joi 15.000 de contaminari suplimentare cu noul tip de coronavirus, un salt record pe care specialistii de la Beijing il explica prin adoptarea unei noi metodologii de definire a cazurilor de infectare, ce a fost urmata de demiterea imediata a principalilor oficiali din Hubei, provincia…