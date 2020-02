Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, luni, ca virusul ucigas va ajunge si in Romania, iar in cel mult doua saptamani țara va deveni al doilea focar de coronavirus dupa Italia.„Cand e vorba de popor nu primeaza nimic si momentul asta e foarte greu pentru tara, un moment extrem de grav.…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…

- Epidemia de coronavirus e de neoprit si tot mai aproape de Romania! Bilantul alarmant din Italia a crescut in cateva ore la peste 130 de cazuri si trei morti! E tara cu cea mai mare comunitate de romani, iar cateva sute fug zilnic din mijlocul focarului, spre Romania. Un autocar plin este chiar acum…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- ”Ghidul de informare pentru vaccinarea pacienților cu boli cronice (copii și adulți)” a fost lansat de catre Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania (COPAC), sub coordonarea d-nei prof. dr. Doina Azoicai, președintele Societații Romane de Epidemiologie. Il gasiți și pe site-ul …

- Aspectul a fost surprins de prof. dr. Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, in cadrul unui eveniment organizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) din Romania. Mai exact, nu exista un program national de vaccinare a adultului, ci doar a copilului.…