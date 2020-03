Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București (BVB) și piețele internaționale traverseaza una dintre cele mai zbuciumate perioade din ultimii ani, zilele cu scaderi masive, de peste 3%, fiind urmate de ședințe in care cei mai importanți indici au caștigat chiar și 4%....

- Epidemia de coronavirus ia amploare. In Europa, cele mai multe țari au raportat imbolnaviri. In ultimele ore pe lista cazurilor confirmate s-au mai adaugat Norvegia, Danemarca, Georgia și Estonia.

- Temerile privind o pandemie cu coronavirus au șters cel putin 400 mld. euro din capitalizarea bursiera europeana. Și bursa de la București a trecut pe rosu Pietele bursiere europene au suferit luni cel mai semnificativ declin de la mijlocul lui 2016, pe fondul extinderii numarului de persoane infectate…

- Bursa de la Bucuresti scade din cauza temerilor privind o pandemie de coronavirus, in special avand in vedere focarele nou aparute in Italia, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general adjunct al Tradeville, Ovidiu Dumitrescu. "Avand in vedere evolutia burselor din afara tarii,…

- Noul coronavirus aparut in China Foto: facebook.com/WHO. Toate alertele referitoare la posibile infectii cu noul coronavirus aparut în China, manifestate în România, au fost pâna acum infirmate. Noul comitet interministerial, care monitorizeaza si gestioneaza…

- Intreaga circulatie a persoanelor care vin spre Romania din aria geografica a Chinei a fost monitorizata pe criterii epidemiologice si au aparut alerte la Cluj, Timisoara, Constanta si Bucuresti, dar toate au fost infirmate, potrivit unui buletin informativ al Comitetului interministerial pentru monitorizarea…

- Indicele bursier BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii listate, cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 35% in 2019, cel mai mare ritm de crestere din ultimul deceniu obtinut de bursa romaneasca si al doilea cel mai important avans al anului trecut in randul burselor din Uniunea Europeana,…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…