- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters. Lockdown-ul…

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 4.088 de cazuri noi, depistate in 34.959 de teste. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Conform bilanțului transmis…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca monitorizeaza cresterea numarului de cazuri, dar acest lucru nu este ceva iesit din comun, fiind un trend la nivelul intregii Uniuni Europene. Cele ai multe cazuri apar, ca de obicei, in orasele mari, unde mobilitatea populatiei este…

- Primaria din Shanghai a lansat miercuri un apel la calm in fata riscului de aparitie a unui val de "panica" in randul rezidentilor odata cu cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in cel mai mare oras al Chinei, unde doua stadioane vor fi transformate in centre de carantina, informeaza AFP.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca un eventual val 6 al pandemiei de Covid-19 poate fi luat in calcul doar din toamna. El spune ca acesta ar presupune o alta tulpina care sa se transmita susținut in comunitate. „Un eventual val șase, dupa opinia noastra, poate fi luat in calcul sau se poate…

- Indonezia a interzis temporar intrarea turistilor straini in tara prin aeroportul din Jakarta, a anuntat luni Ministerul Transporturilor, in incercarea de a limita cresterea constatata a numarului de cazuri de COVID-19, alimentata de varianta Omicron a SARS-CoV-2, transmite Reuters. Indonezia…

- Numarul de cazuri COVID, inregistrate in ultimele 14 zile (13.01-26.02.2022), in municipiile Turda și Campia Turzii, a depașit azi bariera de 12 cazuri la mia de locuitori, informeaza DSP Cluj.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 1 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.810.342 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.370 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.739.999 de pacienți au fost declarați…