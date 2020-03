Coronavirus| Sfaturi pentru a-ți menține afacerea sănătoasă Efectele raspandirii virusului COVID-19 (coronavirus) sunt deja resimțite de o mare parte din mediul de afaceri, care este pus la grea incercare de aceasta situație. Va prezentam mai jos un ghid lansat de Consiliul Național al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania care iși propune sa ajute micii antreprenori sa depașeasca aceasta perioada cu bine. Avand in vedere impactul pe care aceasta criza il are deja in randul micilor antreprenori, incepem cu masurile imediate ce țin de managementul de criza, propuse de CNIPMMR. Acestea sunt: Identificarea principalelor AMENINȚARI pentru… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

