Serbia a renuntat la planul sau de a reimpune izolarea la domiciliu in weekend la Belgrad pentru a opri o noua propagare a infectiilor cu noul coronavirus, dupa doua zile de manifestatii violente impotriva oricarei reintroduceri de restrictii, potrivit Reuters. Grupul de criza al guvernului responsabil cu gestionarea situatiei epidemice a decis in schimb sa interzica adunarile publice in spatii inchise si deschise cu mai mult de zece persoane, pentru a reduce la minimum riscul contaminarilor. De asemenea, restaurantelor si cafenelelor le va fi permis sa functioneze in interior doar pana la ora…