- Comisia Europeana a propus restrictionarea calatorilor „non-esentiale” spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile. Propunerea va trebui aprobata marți, 17 martie, intr-o videoconferința, de șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, in contextul in care…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni asupra…

- Coreea de Sud a raportat miercuri 516 cazuri noi de coronavirus, la o zi dupa atingerea unui nivel record caare l-a determinat pe președintele țarii sa declare un razboi agentului patogen, relateaza Reuters. Noile cazuri duc la totalul cazurilor din Coreea de Sud la 5.328, cu 32 de decese, cea…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Epidemia provocata de coronavirus a devenit subiectul principal al agendei publice. Desi pana in prezent nu s-au inregistrat cazuri de imbolnavire in Romania, in Europa, indeosebi in Italia, numarul infecțiilor creste. Mona Tanase, a realizat un scurt interviu cu prof. dr. Doina Azoicai, președintele…

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…