Coronavirus: Serbia mulțumește Chinei pentru ajutoare și denunță lipsa de solidaritate a UE Președintele Serbiei a mulțumit marți Chinei pentru ajutorul oferit în lupta împotriva noului coronavirus și a acuzat UE ca a abandonat țara sa, privând-o de echipamente de protecție, scrie AFP.



Comisia Europeana a decis sa limiteze exporturile de materiale de protecție precum maști și combinezoane, provocând furia președintelui sârb Aleksandar Vucic, care a prezentat China drept noul salvator al Belgradului.



Circa 60 de cazuri de infectare au fost detectate în Serbia și alte aproximativ 250 în Balcanii de vest, una dintre cele mai sarace… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

