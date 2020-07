Coronavirus: Serbia anunţă un număr record de morţi de COVID-19 Autoritatile sarbe au anuntat vineri un numar record de morti de noul coronavirus, denuntand "iresponsabilitatea" manifestantilor care au iesit in strada in ultimele zile pentru a-si striga furia fata de modul de gestionare a crizei sanitare, relateaza AFP. In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o "crestere dramatica". Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care au degenerat in violente in doua seri in capitala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

