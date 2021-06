Serbia a inceput vineri productia vaccinului rusesc anti-COVID-19 Sputnik V intr-un laborator din Belgrad, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. Serbia este prima tara europeana care produce acest vaccin, in afara de Rusia si Belarus. Presedintele sarb a precizat ca va urmari prin transmisiune video lansarea operatiunilor programate pentru ora 15:30 GMT la Institutul de Virologie Torlak, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin. "In cateva zile veti avea primele vaccinuri produse in Serbia pe care le putem oferi cetatenilor nostri, dar si cetatenilor din regiune, din…