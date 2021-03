Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca Israelul sa fi lasat in urma definitiv pandemia de coronavirus, a declarat joi ministrul Sanatații din aceasta țara, Yuli Edelstein. El a facut aceasta afirmație in contextul in care numarul infectarilor zilnice și cel al pacienților aflați in stare grava a continuat sa scada. Raluca…

- Danemarca a suspendat, din motive de precautie si pana la noi ordine, administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva COVID-19, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sange la persoane vaccinate, a anuntat joi autoritatea sanitara, transmit AFP si Reuters. Decizia intervine ‘dupa…

- Media a relatat ca doua persoane din Coreea de Sud au murit la cateva zile dupa ce au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. Autoritatile sud-coreene pentru controlul si prevenirea bolilor au afirmat miercuri pentru Reuters ca investigheaza cauzele celor doua decese, fara sa dea…

- Campania de vaccinare din Scotia pare sa fi redus considerabil riscul de spitalizare din cauza maladiei COVID-19, sugerand ca atat vaccinul Pfizer-BioNTech, cat si vaccinul AstraZeneca-Oxford au o eficienta foarte mare in prevenirea infectiilor severe, potrivit unui studiu preliminar publicat luni,…

- Vietnamul va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 luna viitoare, cu personalul medical din prima linie si varstnicii la rand pentru primele doze in timp ce tara se confrunta cu un nou val de infectii cu coronavirus, a anuntat luni mass-media de stat, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- La nivelul judetului Hunedoara au fost administrate 20.512 doze de vaccin (doza 1 + Rapel), incepand cu 30.12.2020, din care: – Pfizer – 19.726 doze – Moderna – 210 doze – AstraZeneca – 576 doze. In acest moment exista un numar de 18.964 persoane programate pentru…

- Pfizer nu a livrat inca Uniunii Europene aproximativ 10 milioane de doze de vaccin pentru COVID-19 care urmau sa ajunga in decembrie, au spus pentru Reuters oficiali ai UE, o treime dinlivrarile care trebuiau facite de compania americana. Intarzierea este o alta lovitura pentru UE, care a…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat vineri o…