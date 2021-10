Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii francezi au dat in cursul noptii de miercuri spre joi o prima unda verde unui proiect de lege care deschide controversata posibilitate de a recurge la "certificatul sanitar" pana la 31 iulie 2022, noteaza AFP. "Certificatul sanitar" francez impotriva COVID-19 restrange accesul la numeroase…

- Accesul in Camera Comunelor a Parlamentului canadian va fi permis de la sfarșitul lunii noiembrie doar cele care s-au vaccinat impotriva Covid-19, a anuntat marti seara presedintele forului, Anthony Rota, preluat de AFP și Agerpres . „Incepand de luni, 22 noiembrie 2021, toata lumea trebuie sa fie complet…

- Marine Le Pen se va retrage temporar, duminica, din functia de presedinte al partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), pentru a avea mai mult timp pentru campania sa electorala, informeaza dpa, potrivit agerpres. Le Pen va candida in alegerile prezidentiale din Franta anul viitor,…

- Pentru al saptelea weekend la rand, zeci de mii de persoane au iesit sambata in strada in Franta pentru a protesta impotriva impunerii certificatului sanitar COVID-19 pentru accesul in anumite spatii inchise si in unele mijloace de transport, relateaza agentia DPA. In total, pe tot cuprinsul Frantei…

- Lituania vrea sa interzica accesul in tramvaie și trenuri pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid-19. Propunerea a starnit proteste. Marti noapte, in capitala lituaniana Vilnius au avut loc proteste violente impotriva noilor restrictii anti-pandemie, transmite agenția de presa BNS, citata…