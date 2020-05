Coronavirus: Senatul francez a respins planul guvernului de ieşire din izolare Senatul francez a respins luni planul guvernului de iesire din izolare incepand cu 11 mai, fiind un vot simbolic care nu va afecta insa punerea in aplicare a acestui plan, relateaza dpa.



Camera superioara, dominata de opozitia conservatoare, a votat cu 89 de voturi pentru si 81 impotriva pentru a respinge planul premierului Edouard Philippe. Votul nu are niciun efect juridic.



Prezentand planul, premierul Philippe a declarat ca restrictiile au fost esentiale pentru a preveni o suprasolicitare a serviciilor de sanatate, ''costul uman, social si economic fiind colosal''.

