Coronavirus: Şeful poliţiei germane acuză companiile aeriene de încălcarea reglementărilor Seful politiei germane, Dieter Romann, a acuzat companiile aeriene de incalcari ale masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului, informeaza duminica agentia dpa. 'Numai in ultimele sase zile, politia federala a identificat in jur de 600 de incalcari (ale reglementarilor) de catre companii aviatice', a spus Romann pentru publicatia Bild am Sonntag. Pasageri din zone cu rate ridicate de infectare cu coronavirus sau unde au fost depistate tulpini mutante au intrat in Germania fara inregistrare digitala sau fara sa fi prezentat un rezultat negativ la testul de coronavirus, in pofida… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

