Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sprijinit duminica decizia de revocare a comandantului portavionului nuclear USS Theodore Roosevelt care a tras un semnal de alarma pentru a obtine evacuarea navei sale contaminate de coronavirus, noteaza AFP. Mark Esper, vizibil stanjenit, s-a ferit sa isi asume pe deplin aceasta sanctiune si a refuzat sa spuna daca a beneficiat de adeziunea statului-major militar. Secretarul Marinei americane, Thomas Modly, "a luat o decizie dificila (...) Am incredere deplina in el si in comandantii US Navy. Iar eu sprijin decizia lor", a afirmat seful Pentagonului…