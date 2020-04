Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat in legatura cu "cresterea infioratoare la nivel mondial" a violentei domestice in timpul crizei legate de coronavirus si a indemnat guvernele sa intensifice eforturile de prevenire a violentei impotriva femeilor, intr-un mesaj video duminica, citat luni de dpa. "Stim ca izolarea si carantina sunt esentiale pentru suprimarea COVID-19. Dar ele pot prinde femeile in capcana cu parteneri abuzivi", a declarat Guterres intr-un mesaj postat pe Twitter. Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where…