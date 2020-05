Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, ii indeamna pe concetateni sa ramana in case chiar si cu ocazia perioadei sarbatorilor japoneze denumite Saptamana de Aur, si eventual sa urmareasca o vedeta locala, Marie Kondo, care are un videoblog despre cum sa-ti pastrezi casa in cea mai desavarsita…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters.

- Peste jumatate de milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in intreaga lume, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA.Peste 20.000 de pacienti cu COVID-19 au murit de cand aceasta boala produsa de coronavirus a inceput sa se raspandeasca in China…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters."Sa…

- Cele mai importante companii din online au emis o declaratie comuna prin care isi iau angajamentul de a lupta impotriva fraudei si a dezinformarilor pe tema noului coronavirus. Intr-o declaratie comuna, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter si YouTube promit ca vor face tot…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este de acum „epicentrul” pandemiei cu noul coronavirus, a avertizat vineri directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomandandu-le tarilor „sa depisteze, sa izoleze, sa testeze si sa trateze fiecare caz”, conform AFP.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ‘amenintarea unei pandemii’ cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ‘foarte reala’, relateaza AFP, dpa si Reuters. ‘Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…

- Un declin continuu al numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus in China este incurajator, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), insa a avertizat ca exista in continuare riscul ca epidemia sa se raspandeasca in afara tarii, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . ”Suntem incurajati…