Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, este contact direct al unei persoane diagnosticate cu COVID-19 si a fost nevoit sa-si anuleze urmatoarele intalniri fata in fata, in pofida unui prim test negativ PCR joi seara, au anuntat colaboratorii sai, scrie AFP. "Este contact direct in familie si intra in carantina pana la urmatorul test miercuri (17 martie)", a potrivit sursei care a precizat ca primul test, efectuat joi seara, a fost negativ. Seful diplomatiei franceze si-a anulat printre altele un interviu pe care urma sa-l acorde vineri la postul national de radio France Info, precum…