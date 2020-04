Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat increzatoare - intr-un interviu acordat editiei duminicale a cotidianului german Bild - ca pana la sfarsitul anului va putea fi produs un vaccin impotriva coronavirusului, informeaza dpa si AFP. In opinia sa, doua dintre cele mai promitatoare echipe de cercetare se afla in Europa. "Sper ca vor produce un vaccin pana la sfarsitul anului", a declarat inalta oficialitate europeana pentru Bild am Sonntag, anuntand ca exista planuri pentru a incepe in curand testele clinice, fara a oferi alte detalii. O serie de pasi vor fi urmati pentru aprobarea…