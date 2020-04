Coronavirus: Şefa Comisiei Europene descurajează rezervările pentru vacanţa de vară din cauza COVID-19 Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a sfatuit duminica pe europeni sa nu-si faca rezervari pentru vacanta de vara pe fondul imposibilitatii de a face pronosticuri fiabile cu privire la efectele pandemiei de coronavirus, transmite EFE. "Recomand sa asteptati inainte de a va face planuri. Nimeni nu poate face acum pronosticuri fiabile pentru iulie si august", a apreciat Von der Leyen, intr-un interviu publicat in editia duminicala a cotidianului german Bild. Agentia EFE aminteste ca guvernul german a adoptat o hotarare potrivit careia, in cazul in care o persoana se vede nevoita sa anuleze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afara e o vreme din ce in ce mai prietenoasa și lumea viseaza frumos la momentul cand coșmarul va lua sfarșit. In mediile online mulți iși promit ca in aceasta vara nu vor mai amana vizitarea unor locuri dragi, ca vor merge in concedii in locuri care de care mai atragatoare. Dar se pare ca vom ramane…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a sfatuit duminica pe europeni sa nu-si faca rezervari pentru vacanta de vara pe fondul imposibilitatii de a face pronosticuri fiabile cu privire la efectele pandemiei de coronavirus.

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a sfatuit duminica pe europeni sa nu-si faca rezervari pentru vacanta de vara pe fondul imposibilitatii de a face pronosticuri fiabile cu privire la efectele pandemiei de coronavirus, transmite EFE. "Recomand sa asteptati inainte de a va face planuri.…

- Mesaj de incurajare dat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta susțina ca Uniunea Europeana se va intari dupa epidemia de COVID-19. Mesajul lui von der Leyen vine in ciuda indoielilor actuale privind solidaritatea celor 27 de tari membre, transmite AFP, conform Agerpres.Citește…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de parere ca Uniunea Europeana se va intari dupa epidemia de COVID-19, in ciuda indoielilor actuale privind solidaritatea celor 27 de tari membre, transmite AFP. 'Sunt convinsa ca Europa va iesi mai puternica din aceasta criza', a declarat ea…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a propus o serie de masuri statelor membre ale Uniunii Eurpene (UE), prin care sa puna capat ambuteiajelor de camioane care se formeaza la frontiere, din cauza controalelor in lupta impotriva noului coronavirus, dupa ce in weekend s-au format…

- Un inalt responsabil iranian, membru al Adunarii expertilor, structura insarcinata cu numirea si supravegherea ghidului suprem, a decedat din cauza noului coronavirus, a relatat luni agentia oficiala Irna, citata de AFP. Ayatollahul Hachem Bathayi Golpayegani, in varsta de 78 de ani, ales in 2016, a…

- Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, prevazut la 22 martie, si cel al Vietnamului, din 5 aprilie, au fost amanate, din cauza pandemiei de Covid-19.Anuntul FIA vine dupa ce joi seara s-a anulat si etapa inaugurala a sezonului, Marele Premiu al Australiei.