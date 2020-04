Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat joi prelungirea pe durata nedeterminata a restrictiilor de circulatie care urmau sa fie ridicate in 11 aprilie, informeaza MTI, scrie Agerpres.Masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului au fost introduse in Ungaria in urma cu doua saptamani.…

- Șefa CE, ingrijorata ca masurile de urgenta luate in Ungaria in lupta cu COVID-19 ii dau prea multe puteri premierului Viktor Orban. Fidesz ar putea fi exclus din PPE Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu situatia din Ungaria, dupa adoptarea…

- Comisia Europeana a avertizat marti guvernele statelor UE ca masurile pe care le iau in timpul crizei create de pandemia de coronavirus nu trebuie sa submineze democratia, ci sa se limiteze la ceea ce este necesar si sa fie strict proportionate, informeaza Reuters si AFP. ''Este…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild si citat de AFP. ''Cred ca noi toti, care nu suntem experti,…

- "Cu cat exista mai puține calatorii, cu atat putem controla mai bine virusul", a explicat șefa executivului european Ursula von der Leyen intr-o inregistrare video publicata pe Twitter. Propunerea urmeaza sa fie aprobata de șefii de stat și de guvern, care se vor reuni marți in videoconferința. …