Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a subliniat joi ca noul coronavirus ar putea oferi unor tari scuza pentru a adopta masuri represive din motive care nu au legatura cu pandemia, avertizand ca aceasta risca sa se transforme intr-o criza a drepturilor omului, ceea ce ar fi "inacceptabil".…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat in legatura cu "cresterea infioratoare la nivel mondial" a violentei domestice in timpul crizei legate de coronavirus si a indemnat guvernele sa intensifice eforturile de prevenire a violentei impotriva femeilor, intr-un mesaj video duminica, citat…

- "Ceea ce este mai rau abia urmeaza", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, reiterandu-si apelul la incetarea focului in lume pentru a ajuta la limitarea propagarii COVID-19, potrivit AFP. "Exista o sansa pentru pace, dar suntem departe de asta. Nevoia este urgenta. Furtuna…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres cere un ”armistitiu imediat in intreaga lume”, in vederea apararii civililor celor mai vulnerabili din tarile aflate in conflict de ”furia” noului coronavirus, relateaza AFP si Reuters.

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…